Gol krallığı yarışında en yakın rakibinin 12 gol önünde yer alan, 1. Lig ve Altay tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanını elinde bulunduran Portekizli forvet, ligde rakip oldukları 17 takımdan 15'inin filelerini sarsmayı başardı.

İlk yaradaki İstanbulspor deplasmanında hat-trick yapan Marco Paixao, ligdeki takımlardan sadece Gençlerbirliği ve Osmanlıspor karşısında gol atma başarısı gösteremedi. Paixao, önümüzdeki hafta Osmanlıspor deplasmanında Başkent ekibinin ağlarını havalandırmaya çalışacak. Usta santrfor 5'i penaltıdan olmak üzere 21 golünü ayakla, 5 golünü ise kafayla kaydetti. Öte yandan İzmir ekibinde ön libero Ferhat sarı kart cezalısı durumuna düştü.