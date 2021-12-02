Altay'dan TFF'ye başvuru

Siyah-beyazlılar, 10 Aralık'ta İzmir'de oynanacak Atakaş Hatayspor müsabakasına Alsancak'ta çıkmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu. Depreme dayanıksız raporu aldığı 2014 yılında kapılarını kapattıktan sonra 2015 yıkılıp, 7 yıl sonra UEFA standartlarında yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı, onay verilmesi halinde 7 yıl sonra bir müsabakaya ev sahipliği yapacak.

Böylelikle, altyapısından yetişerek, 18 yıl formasını giydiği Altay'ın geçen sezon 18 yıllık Süper Lig hasretine son veren teknik direktör Mustafa Denizli, kendi ismini taşıyan yeni stadyumda ilk maçına çıkma heyecanı yaşayacak.

Son yıllarda iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan Altay, teknik patron Mustafa Denizli'nin, "Orası stat değil, evimiz" dediği Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na uzun bir aradan sonra kavuşmuş olacak.

TFF'nin son incelemeleri yaptıktan sonra başvuru konusunda kararını açıklayacağı belirtilirken, Altay yönetimi şimdiden görkemli bir açılış için hazırlıklara başladı. Elektronik bilet sistemleri monte edilen stat konusunda İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan da onay alınacak.