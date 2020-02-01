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HaberlerFutbol

Altay deplasmanda Balıkesirspor'la oynayacak

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde İstanbulspor'u 1-0 yenerek Play-Off yarışını sürdüren Altay yarın deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la karşılaşacak

Altay deplasmanda Balıkesirspor'la oynayacak
DHA

Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Alper Çetin yönetecek. Altay'da sarı kart cezalısı Kappel forma giyemeyecek. Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, sezon başında çalıştırdığı eski takımına rakip olacak. Kadrosuna 7 takviye yapan İzmir temsilcisi, kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Ara transfer döneminde Balıkesirspor'dan sol bek Doğa, Gaziantep FK'dan orta saha oyuncuları Kerim ve Segbefia, Nijeryalı Okon, Sakaryaspor'dan Yaser, Fatih Karagümrük'ten sol kanat Turgut Doğan ve stoper Abdülhamit'le anlaşan siyah-beyazlılarda teknik heyetin raporuyla takımdan gönderilmesine karar verilen ön libero Deniz ve sol kanat Oğuzhan kendilerine kulüp bulamadı. İki futbolcunun takımda kalıp kalmayacaklarına önümüzdeki günlerde karar verilecek. Genç Eren ise Fethiyespor'a kiralandı.


Altay muhtemel 11: Cihan - Erhan, Cenk, Abdülkerim, Özgür, Tavares, Adamu, Yılmaz, Putsila, Kerim, Paixao

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