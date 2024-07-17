Altay'dan şirketleşme açıklaması

Altay Spor Kulübü’nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 22 Temmuz Pazartesi günü iç ve dış yatırımcılardan oluşan konsorsiyum ile nihai anlaşma için son kez bir araya gelineceği ve Altay Spor Kulübü Futbol Şubesi’nin yarışmacı haklarının yatırımcı olacak şirkete devredileceği ifade edildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay, adım adım şirketleşiyor. Toplam borcu 685 milyon TL olan 110 yaşındaki Altay'ın futbol şubesini devralmak isteyen yatırımcılarla 22 Temmuz Pazartesi günü nihai anlaşma için son kez bir araya gelineceği belirtildi.