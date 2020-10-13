Fatih Altaylı: Sanki Guardiola takımı

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Emin Çağlar'ın sorularını yanıtladı ve spor gündemini değerlendirdi. Altaylı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ALMANYA MAÇI BENİ ÜMİTLENDİRDİ"

"Almanya maçı beni yeni oyuncuları monte edebilme kabiliyeti açısından mutlu etti. Kenan Karaman'ı çok değişik buldum, umduğumun ötesindeydi. Tamam Almanya bildiğimiz Almanya gibi değildi ama maçtaki ısrar, gol arayışı, bırakmama, Almanya gibi bir takım karşısında ezilmeme, zaman zaman iyi futbol oynama... Bunlar bana Rusya maçı için iyi sinyaller verdi. Nitekim Rusya karşısında da gördük."

"RUSYA MAÇININ İLK YARISI FELAKET VARDI"

"İlk yarıda büyük bir felaket vardı. Kalecimizin insanüstü kurtarışları olmasa faciayla karşı karşıya kalabilirdik. 4-0 bitebilirdi. Bir perişanlık olabilirdi, Kasımpaşa-Galatasaray maçı gibi. İlk yarıyı öyle kapatınca ikinci devre için bir umut oldu ve tek kale oynadık. Bir pozisyon verdik, o da her zaman olabilir. İkinci yarıda kötü oynayan tek kişi yoktu ama bunu sonuca götüremediler. Çok üzüldüm."

"BURAK YILMAZ SAYGI DUYULACAK BİR GOLCÜ"

"Saygı duyduğum oyuncular vardı, başlarında Burak Yılmaz geliyor. Yaşına şuyuna baktığında saygı duyulur bir golcü. Pes etmiyor. Maçtaki en önemli değişiklik de Cengiz Ünder'di. İki tane inanılmaz şut vurdu, kaleci ikisini de çok iyi çıkardı. Maçın kahramanı bir Cengiz Ünder'di bir de Burak Yılmaz'dı. Cengiz son derece olumluydu. Merih Demiral'da da savunmayı toparlama özelliği vardı."

"ZEKİ, İNGİLTERE'DE OYNAYACAK KIVAMA GELMİŞ"

"Ozan Kabak da Almanya maçında girdiğinde beni ürkütmüştü ama Rusya mücadelesinde öyle değildi. Zeki Çelik... Savunmadan hücuma bu kadar iyi katılan ve Rusya gibi fizikli takım karşısında böyle katkı veren bir oyuncu ben son zamanlarda görmedim.. Lille'e gittiğinden beri muazzam gelişmiş, onun üzerine Milli Takım'ı da koymuş, İngiltere'de oynama kıvamına gelmiş. Lille'de Yusuf Yazıcı geri gitti, Zeki yukarılara çıktı."

"MERİH DEMİRAL 15 SENE YÜKÜ TAŞIR"

"Merih Demiral, 15 sene o yükü taşır. Çok olgun bir futbolcu. Golde yaptığı katkı müthişti."

"SANIRSIN Kİ GUARDIOLA TAKIMI..."

"İlk yarıda yaşanan felaket büyük bir kabusa dönüşebilirdi ama küçük farkla kaldı. Evet ikinci yarı maçı kazanmamız lazımdı ama ilk yarı öyle bir kaybedebilirdik ki ikinci yarı kafamızı kaldıramazdık. İlk yarıyı ucuz atlatmamızın verdiği avantajla ikinci yarı şükür diyebildim. Ama ikinci yarıda öyle bir abluka altına aldık ki sahalarından çıkamıyorlardı. Sanırsın Guardiola takımı muazzam bir presle topu 10-15 saniyede çalıyordu."

"ŞENOL GÜNEŞ NEDEN O ANLARDA DEĞİŞİKLİK YAPTI?"

"Maçın sonunda anlamadığım bir şey oldu, Rusya'nın antrenörü salak mı diye sordum. Ne kadar değişiklik hakkın varsa hepsini kullanman lazım, oyunu soğutmak için baktım tabela kalktı. Meğerse Şenol Güneş değişiklik yapıyormuş! Niye o çok değerli anlarda değiştiriyorsun? Çıkan oyuncular da skor değiştirebilecek olanlar... Futbolda gol kaç saniyede oluyor biliyor musun? 5-10 saniyede oluyor. 3 dakikada gol olmaz."

"ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖYLEDİĞİYLE BEDEN DİLİ UYUŞMUYOR"

"Şenol Güneş'in söyledikleriyle kulübedeki beden dili uyuşmuyor. 2 puan kaybettiği için üzülmüşten daha çok 1 puan kazandığına sevinmiş hali vardı beden dili olarak."

"TAYLAN BU KADRODA KİMİN YERİNE GİRECEK?"

"Bu ekipten kim çıkacak ki Taylan girecek? Ozan yerine Taylan mı? Taylan bu takımın banko adamısın diyemezsin. Olmasını tercih eder miyim, olması iyi olur ama orada oynayacak dördüncü isimdir. Dorukhan da o düzeyin oyuncusu henüz değil. Yaşı da genç yarın olur mu olabilir."

"BURAK KAPIYI KIRIYOR, ENES KAPIYI ÇALIP GİDİYOR"

"Enes Ünal beni de mutlu edemiyor. Bazı oyuncular var ki yarattıkları algıyla oynadıkları oyun arasında fark oluyor. Abartarak konuşayım ben çocuktum Sochaux'lu Mevlüt vardı 60 yaşına yaklaştım hala Sochaux'lu Mevlüt var. Bir icraatını görmedik. Enes de öyle oldu. İki sene önce Hollanda'yı birbirine kattı ama parlıyor 'Allah' diyorsun sonra yok... Sihirbazlar ateş atar ya havaya patlar sonra bir sonuç çıkmaz. Enes rakibi de yıpratmıyor. Burak kapıya tekme atıyor, Enes kapıyı çalıyor 'Aaa kimse yokmuş' deyip geri gidiyor."

"MİLLİ TAKIM'DA OYUN ANLAYIŞI YOK ÇÜNKÜ KULÜPLERDE YOK"

"Milli Takım'da istikrarlı bir oyun yok ama hangi kulüpte var ki? Mustafa Denizli'nin Derwall'den devraldığı dönem dışında hangi Türk futbol adamının oynattığı futbol 'Vay be ne futbol oynattı' dedirtti? Bir Türk futbol adamı şöyle bir oyun düzeni kurdu ve dünyada bu kabul gördü diyebilir misin? Milyon dolarlar alıyor bu arkadaşlar ama ortaya bir şey koymuşlukları var mı? Yurt dışına giden futbolcuların kulüplerinde elde ettiklerini Milli Takım'a taşıyıp başarılı olan Milli Takımımız var zaman zaman... O yüzden bir istikrar yok. Form durumuna, rakip durumuna, kuraya göre başarılı oluyorsun zaman zaman..."

MARCAO - HALİL DERVİŞOĞLU GERGİNLİĞİ

"Maçı izlemedim, tokat attı diyemem atmadı da diyemem. İki tarafın da yapmış olduğu açıklamalara baktığın zaman mesele şu ki futbolcu sahadayken gerginlik yaşanıyor. Marcao ne yaptı bilmiyorum ama centilmenlik dışı diye kızabilirsin ama şimdi tokatlandığı iddia edilen futbolcu tokat yok diyor, itiş kakış oldu diyor. Ne diyorsunuz? Azerbaycan-Ermenistan savaşı mı bu? Sahada iki tane genç adam birbirine girince o Türk'tü bu Japon'du böyle bir şey mi var? Bunun bir hale getirilmesi, sosyal medya denilen aşağılık yaratığın... Sosyal medyada ortalama 70 IQ. Ortalama kültür düzeyi de ilkokul üç'tür. Bu düzeydeki gürültü koparıcı şeydekinin üzerine troll'ler de girince ortaya çıkan bu. Sosyal medyayı kâle almayacaksın. Futbolcu diyor ki 'Tartıştık, barıştık.' Teknik direktör diyor ki 'Yağmur artınca sakatlık olmasın diye maçı durdurma kararı aldık.' De ki tokat attı... Hakem tokada rağmen kırmızı kart göstermediyse hakeme kız. Teknik direktör ve futbolcu diyor ki 'Öyle bir şey olmadı' Bunu köpürten büyük oranda Fenerbahçeli taraftarlar... Yarın öbür gün Fenerbahçeli bir yabancı futbolcu, bir milli futbolcuya bir şey yaptığında ne olacak? Futbol bu, sahada milliyet falan yok. Irkçılık da yok."

MUSTAFA CENGİZ'İN GENEL KURUL VE SEÇİM AÇIKLAMALARI

"Mustafa Cengiz bence doğruyu söylemiyor, yapmak istemiyor kongre. Yazın açık havada yap statta. CHP kurultay yapabiliyor da sen mi yapamıyorsun? İtiraf et, niyetin yok! Çok net. Baskı var üzerinde, illegaliteye doğru gidiyor iş çünkü. 2019 bütçesinin onaylanması ki onaylanmayacaktır, o duruyor orada. 2019 faaliyet raporu onaylanmayınca yönetim düşmüş olacaktı, ondan kurtuldu. 2020 bütçesi de onaylanmadı. Onaylanmayan bir bütçeyle gidiyor. Tüzük bunu öngörmüş, sanırım eski bütçenin yüzde 15 üzerine çıkabiliyor. Yüzde 17 çıktıysa ne olacak? Adım gibi biliyorum ki o da ibra edilmeyecek. Peş peşe iki dönem ibra edilmemiş olacak. Galatasaray başkanı bu konuyu seçimli genel kurula kadar savsaklayarak 'Bana eyvallah' demek istiyor gibi geliyor bana. Galatasaray'da böyle şeyler olmazdı. Bunlar çarıklı erkan-ı harp. Ben eleştirmenim. Galatasaray'daki en yakın dostum bir Alp Yalman'sa diğeri Faruk Süren'dir. Ben Faruk Süren'i nasıl eleştirdim bilseniz... Faruk Süren'e yazdıklarımı bir kişi dahi yazmamıştır. Yazımı yazıyordum üç gün sonra yemek yiyorduk. Çünkü Faruk Süren medeni bir adam olduğu için eleştiriye aşinaydı."

"Galatasaray kültürünü bunlar bozdu çünkü bu kültürden yetişmiş insanlar değiller. Bunu bozan ilk kişi Ünal Aysal'dı. 66 yaşında üye oldu adam Galatasaray'a, o zaman kültürle alakan olmuyor. Ünal Aysal ne yönetimde yer almış üstelik Galatasaray üzerinden para kazanmış sonra geldi başkan oldu. Kültürü bilmiyor. Sonrasında Dursun Özbek... Duygun Yarsuvat yönetiminde birkaç ay çalıştıktan sonra başkan oldu, onda da o kültür yok. Dursun Özbek'i Galatasaray Lisesi'nden sonra bir de başkan olacağı gün gördüm. Ne maçta ne düğünde ne cenazede... Başkanlık gitti yine yok. Keza bu arkadaş. Küt başkan. Kendi bile rüyasında inanamıyordur."

GALATASARAY'DA YÜZDE 15'LİK KESİNTİ

"Hakkınsa herkesi indirirsin, hakkın değilse kimseyi afişe edemezsin. Zaten taraftarın sevmediği ve istemediği, aynı zamanda kadrodaki en pahalı üç futbolcudan ikisini birden bire taraftarın önüne atıyorsun. Sonra da bu oyuncularla şampiyon olmak istiyorsun! Bir sürü abuk subuk şey oluyor. Abdurrahim Albayrak kendi parasını tahsil etmenin peşindeymiş, onu anlıyoruz..."

FATİH TERİM'İN BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

"Profesyonel olarak Galatasaray'dan para almak güzel bir şey... Fatih Terim özelinde Türkiye'de büyük takım yönettiğini iddia eden teknik direktörlere şunu sormak istiyorum: Türkiye'de oynanan Süper Lig kepazelik, İzmir'deki kötü pistte koşulan 'FIAT Uno Cup'tır'. Yani 110 beygir gücünde dandirik otomobillerin yarıştığı kupadır. Bu yarışa katılmak için Ferrari, Mercedes istiyorsun, sana da Ferrari veriyorlar ama bir ya da iki alt modelini. 'Bu Uno'lar beni geçti çünkü bizim yönetim bana Ferrari vermedi' diyorsun. İnsanda utanma olur. Sonra da İskoçya'nın orta karar takımına eleniyorsun. Fatih Terim'in Galatasaray'da kalmasından yana bir sıkıntım yok. Sonuçta Fatih Terim'in başarısı bizi sevindiriyor."

"İBRAHİM SETEN, RIDVAN DİLMEN'E BİP SPOR'DA PROGRAM YAPMASI İÇİN 80 BİN TL TEKLİF ETMİŞ"

"Yazıyı yazınca Hürriyet'in o dönemki spor müdürü Mehmet Aslan bana mail attı ve Rıdvan Dilmen'i mahkemeye vermiş. Sonra da Rıdvan Dilmen aradı... 'Hiçbir şeyden korkmadım, kimse de talimat vermedi, sus demedi, kendim sustum' dedi. 'Susmayacaktın' dedim, 'Beni dava ettiler, dava edenlere karşı dava açtım. Davalar sonuçlanınca zaten kimin haklı olduğu ortaya çıkacak' dedi. Dedim ki 'Rıdvan 'Bu davaların sonuçlanması iki sene... İki senede bu konunun üzerinden öyle geçecek ki bu konunun muhataplarından bazıları hayatta bile olmayacak' ve onun hakkındaki iddiaları yönelttim. 'Turkcell'den 5 kuruş istemedim' dedi. Çeşitli Turkcell yöneticilerinden tanıklıklar gösterdi. 'Turkcell'le sadece NTV'nin işi için görüştüm, yalnız da değildim yanımda NTV'den insanlar vardı. Haa o görüşmeyi Rıdvan para istiyora getiriyorlarsa bilmem' dedi. 'Ama bana BiP Spor'dan teklif yaptılar. İbrahim Seten'le buluştuk. Haftada bir program olmak üzere ayda toplamda 80 bin TL para teklif ettiler' dedi. Rıdvan da bunu reddetmiş. Bana söylediği bu. Bana verdiği izinle bunu açıklıyorum."

"Hala spor programı yapan o çocuğa TFF'den ne kadar maaş veriliyor öğrenemedik. 'İstifa ederim' gibi söylemler yapılıyor ama soruyoruz söylemiyor, TFF'ye soruyoruz kamuya açık Federasyon'dan çıt yok. Bu konuları konuşurken ağzım pisleniyor."