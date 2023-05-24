Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Altılı masa partilerinden ilk açıklama
ABONE OL

Özdağ'ın destek kararının ardından altılı masa partilerinden ilk açıklama

Zafer Partisi lideri Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na destek kararının ardından altılı masadaki partilerinden ilk açıklama geldi. İşte ilk tepkiler..

Son dakika: Altılı masa partilerinden ilk açıklama
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / DHA

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı ve imzalanan protokol metnine ilişkin altılı masa partilerinden ilk açıklamalar geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytinburnu´nda bir kafede gençlerle bir araya geldi. Burada gençlerle sohbet eden Meral Akşener, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu´na oy vermeleri için gençleri ikna etmeye çalıştı. Akşener sohbetinde, parlamenter sistem vurgusu da yaptı.

"HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

DHA'da yer alan habere göre gazetecilerin sorularını yanıtlayan Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nu destekleyeceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için diğer partililerin düşüncelerini bilmediğini belirterek, "Diğer partilerin ne dediğine dair bir bilgim ve fikrim yok ama biz Çarşamba günü, seçim Pazar günü oldu o hafta Çarşamba toplandığımızda Sayın Kılıçdaroğlu´na, biz diğer Sayın İnce, Sayın Özdağ, Sayın Oğan´la ilişki kurmak, görüşme yapmak, iletişim kurmak ve onların talepleriyle ilgili tutum alma konusunda yetki verdik. Dolayısıyla o yetki çerçevesinde yaptığı görüşmelerin sonunda bir noktaya gelindi. Bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Özdağ, Millet İttifakı´nın içinde yer aldığını ve destekleyeceğini söyledi. 7 maddelik CHP Genel Başkanı sıfatıyla Sayın Kılıçdaroğlu´nun imzasının olduğu, Zafer Partisi Genel Başkanı sıfatıyla da Sayın Özdağ´ın imzasının olduğu bir mutabakat metni yayınlandı. Dolayısıyla o metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. İki siyasi partinin genel başkanları olarak yayınlandı. Millet İttifakı´nın ortaya koyduğu çeşitli mutabakat metinleri var, onlarla ters düşen de bir madde yok. Dolayısıyla, Sayın Kılıçdaroğlu´nun böyle bir yetkisi vardı. O yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

"BİRARAYA GELİNECEK VE BU KONUDA GÖREVLENDİRMELER YAPILACAK"

Ümit Özdağ´ın İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri göndereceğine dair paylaşımlarıyla ilgili soruya da Meral Akşener, "Benim herhangi bir yorumum yok çünkü biz henüz bakanlıklar konusunu hiçbir şekilde Millet İttifakı´nın bileşenleri olarak gelip bir araya konuşmadık. Bildiğim bir şey var, iki siyasi parti olarak biz ayrı ayrı girdik. Dolayısıyla alınan oy ve çıkarılan milletvekili sayısına göre öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti seçimden sonra inşallah kazanacağız. Bir araya gelinecek ve bu konuda görevlendirmeler yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi´nin görevlendirmelere aldığı bakanlıkları, hangi siyasi partiye, siz burada görev alın diyeceği İYİ Parti´yi ve onun genel başkanını ilgilendiren bir durum değildir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi´nin genel başkanının ve parti kurullarının vereceği bir karardır. Ona da saygı duyuyorum. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ, öyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu başından itibaren yapmışsa, dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır. Ben ona saygı duyuyorum" dedi.

Akşener ayrıca, "CHP'nin görevlendirmelere aldığı bakanlıkları hangi siyasi partiye 'Siz burada görev alın' diyeceği İYİ Parti'yi ilgilendiren bir durum değildir. CHP'nin vereceği bir karardır. Saygı duyuyorum. İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ'a böyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmışsa, CHP Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır, saygı duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

BABACAN: İKİ PROTOKOL ARASINDA BİR ÇELİŞKİ YOK

DEVA Partisi lideri Ali Babacan da, "Bugün Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında bir görüşme yapıldı ve sonrasında Kılıçdaroğlu ile ben görüştüm. Süreç hakkında da bizleri bilgilendirdi ama protokolün nihai halini basınla birlikte öğrendik" dedi.

Babacan Karar TV'de yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bizim için önemli olan Ortak Politikalar Metni'dir. Niyet açısından iki protokol arasından bir çelişki yok. Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda çelişmeyecek bir metine onay vereceğini biliyorum. Son 24 saatte yapılan son müzakerelerde bizim Ortak Politikalar Metni ile çelişki içine girmesin diye özel çalışmalar yapıldı.

Nihai karar, seçmenimizin olacak. Onlar da değerlendirirken, siyasilerin kimliği ile birlikte değerlendiriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na ne kadar çok lider desteğini açıklarsa biz o kadar mutlu oluruz."

GELECEK PARTİSİ'NDEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Millet İttifakı; Cumhur İttifakının ve başkanlık sisteminin ülkeyi soktuğu otoriter yolsuzluk düzeninden kurtararak, ülkemizi demokratik ve müreffeh bir düzene kavuşturmak üzere kurulmuş, bugüne kadar da söylem ve program önerilerini bu ilkeler doğrultusunda şekillendirmiştir. Gelecek Partisi ülkemizde çoğulculuğun, demokrasinin ve hukukun güvencesi olarak çıktığı yolda kuruluşundaki ilkelerden taviz vermeden devam etmektedir. Siyasal duruşumuzu ve siyaset yapma motivasyonumuzu şekillendiren temel ilkeler bizim için araçsal değil, ülkemizi huzurlu ve müreffeh yarınlara taşımanın yol işaretleridir. Birinci turda bu amaçla sandığa giden milyonların yine aynı amaçla oy kullanacağından eminiz. İlk gün olduğu gibi altı siyasi parti olarak altına imza attığımız her belgenin arkasındayız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 1 milyon liralık dava
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1 milyon ...
Son dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bakanlık konusu gündeme gelmedi
GÜNDEM Faik Öztrak'tan "bakanlık" açıklaması
Marmara Denizi projesinde ilk deniz seferine başlandı
GÜNDEM Marmara Denizi projesinde ilk deniz seferine başlandı
MEB, Bursluluk Sınavı'nda deprem bölgesindeki 30 bin öğrenci için ilave kontenjan açtı
GÜNDEM MEB, Bursluluk Sınavı'nda deprem bölgesindeki 30 bin ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim rakibimiz rehavettir
Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı yüzde 784'lük artışla 1 milyon 405 bine ulaştı
GÜNDEM Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısında ...
Iğdır'daiş yeri sahibi kira tartışmasında kiracısını silahla vurdu
GÜNDEM "Kira" tartışmasında kiracısını silahla vurdu
Sezai Temelli: Boykot moykot yok
GÜNDEM Temelli: Boykot moykot yok
4 işçinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı! - En son haberler
GÜNDEM D-100'de 4 işçinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ...
Bağda tüfekle öldürülen kadının komşusu tutuklandı
GÜNDEM Bağda tüfekle öldürülen kadının komşusu tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.