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HABERTURK.COM / DHA

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı ve imzalanan protokol metnine ilişkin altılı masa partilerinden ilk açıklamalar geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytinburnu´nda bir kafede gençlerle bir araya geldi. Burada gençlerle sohbet eden Meral Akşener, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu´na oy vermeleri için gençleri ikna etmeye çalıştı. Akşener sohbetinde, parlamenter sistem vurgusu da yaptı.

"HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

DHA'da yer alan habere göre gazetecilerin sorularını yanıtlayan Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nu destekleyeceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için diğer partililerin düşüncelerini bilmediğini belirterek, "Diğer partilerin ne dediğine dair bir bilgim ve fikrim yok ama biz Çarşamba günü, seçim Pazar günü oldu o hafta Çarşamba toplandığımızda Sayın Kılıçdaroğlu´na, biz diğer Sayın İnce, Sayın Özdağ, Sayın Oğan´la ilişki kurmak, görüşme yapmak, iletişim kurmak ve onların talepleriyle ilgili tutum alma konusunda yetki verdik. Dolayısıyla o yetki çerçevesinde yaptığı görüşmelerin sonunda bir noktaya gelindi. Bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Özdağ, Millet İttifakı´nın içinde yer aldığını ve destekleyeceğini söyledi. 7 maddelik CHP Genel Başkanı sıfatıyla Sayın Kılıçdaroğlu´nun imzasının olduğu, Zafer Partisi Genel Başkanı sıfatıyla da Sayın Özdağ´ın imzasının olduğu bir mutabakat metni yayınlandı. Dolayısıyla o metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. İki siyasi partinin genel başkanları olarak yayınlandı. Millet İttifakı´nın ortaya koyduğu çeşitli mutabakat metinleri var, onlarla ters düşen de bir madde yok. Dolayısıyla, Sayın Kılıçdaroğlu´nun böyle bir yetkisi vardı. O yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

"BİRARAYA GELİNECEK VE BU KONUDA GÖREVLENDİRMELER YAPILACAK"

Ümit Özdağ´ın İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri göndereceğine dair paylaşımlarıyla ilgili soruya da Meral Akşener, "Benim herhangi bir yorumum yok çünkü biz henüz bakanlıklar konusunu hiçbir şekilde Millet İttifakı´nın bileşenleri olarak gelip bir araya konuşmadık. Bildiğim bir şey var, iki siyasi parti olarak biz ayrı ayrı girdik. Dolayısıyla alınan oy ve çıkarılan milletvekili sayısına göre öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti seçimden sonra inşallah kazanacağız. Bir araya gelinecek ve bu konuda görevlendirmeler yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi´nin görevlendirmelere aldığı bakanlıkları, hangi siyasi partiye, siz burada görev alın diyeceği İYİ Parti´yi ve onun genel başkanını ilgilendiren bir durum değildir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi´nin genel başkanının ve parti kurullarının vereceği bir karardır. Ona da saygı duyuyorum. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ, öyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu başından itibaren yapmışsa, dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır. Ben ona saygı duyuyorum" dedi.

Akşener ayrıca, "CHP'nin görevlendirmelere aldığı bakanlıkları hangi siyasi partiye 'Siz burada görev alın' diyeceği İYİ Parti'yi ilgilendiren bir durum değildir. CHP'nin vereceği bir karardır. Saygı duyuyorum. İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ'a böyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmışsa, CHP Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır, saygı duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

BABACAN: İKİ PROTOKOL ARASINDA BİR ÇELİŞKİ YOK

DEVA Partisi lideri Ali Babacan da, "Bugün Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında bir görüşme yapıldı ve sonrasında Kılıçdaroğlu ile ben görüştüm. Süreç hakkında da bizleri bilgilendirdi ama protokolün nihai halini basınla birlikte öğrendik" dedi.

Babacan Karar TV'de yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bizim için önemli olan Ortak Politikalar Metni'dir. Niyet açısından iki protokol arasından bir çelişki yok. Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda çelişmeyecek bir metine onay vereceğini biliyorum. Son 24 saatte yapılan son müzakerelerde bizim Ortak Politikalar Metni ile çelişki içine girmesin diye özel çalışmalar yapıldı.

Nihai karar, seçmenimizin olacak. Onlar da değerlendirirken, siyasilerin kimliği ile birlikte değerlendiriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na ne kadar çok lider desteğini açıklarsa biz o kadar mutlu oluruz."

GELECEK PARTİSİ'NDEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Millet İttifakı; Cumhur İttifakının ve başkanlık sisteminin ülkeyi soktuğu otoriter yolsuzluk düzeninden kurtararak, ülkemizi demokratik ve müreffeh bir düzene kavuşturmak üzere kurulmuş, bugüne kadar da söylem ve program önerilerini bu ilkeler doğrultusunda şekillendirmiştir. Gelecek Partisi ülkemizde çoğulculuğun, demokrasinin ve hukukun güvencesi olarak çıktığı yolda kuruluşundaki ilkelerden taviz vermeden devam etmektedir. Siyasal duruşumuzu ve siyaset yapma motivasyonumuzu şekillendiren temel ilkeler bizim için araçsal değil, ülkemizi huzurlu ve müreffeh yarınlara taşımanın yol işaretleridir. Birinci turda bu amaçla sandığa giden milyonların yine aynı amaçla oy kullanacağından eminiz. İlk gün olduğu gibi altı siyasi parti olarak altına imza attığımız her belgenin arkasındayız."