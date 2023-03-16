ALTIN FİYATLARI 16 Mart Perşmebe günü hafta balındaki seğerini muhafaza ediyor. Peki, gram altın bin 160 liranın, çeyrek altın bin 890 liranın üzerinde işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...