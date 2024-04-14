Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! 14 Nisan Pazar canlı altın fiyatları
Altın, son dönemlerde en kazançlı yatırım araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Özellikle gram altın ve çeyrek altın, piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak değerlerini yenileyerek yükselişini sürdürmektedir. Bugün ise altın fiyatlarında şaşırtan bir düşüş görüldü! İşte, 14 Nisan Pazar güncel altın fiyatları....
Hafta sonu altın alım satımı yapacak olanlar için altın fiyatları büyük önem taşıyor. Son dönemde hareketliliğini sürdüren altın piyasası, bayramın bitmesiyle birlikte düşüşe geçti. İşte, "Altın fiyatları ne kadar?" sorusunu araştıranlar için 14 Nisan güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.437,77
Satış: 2.438,65
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.343,38
Satış: 2.345,36
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.900,43
Satış: 3.987,20
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.601,72
Satış: 15.900,01
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.776,48
Satış: 7.974,39
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.601,72
Satış: 15.900,01
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.885,70
Satış: 17.332,73
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.360,00
Satış: 1.804,09
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.305,51
Satış: 2.461,74