        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Altın Ayı' ödüllü “Sarı Zarflar” 27 Mart’ta vizyonda

        'Altın Ayı' ödüllü “Sarı Zarflar” 27 Mart’ta vizyonda

        Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer'in paylaştığı, 76. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü alarak tarihi bir başarıya imza atan İlker Çatak'ın yeni filmi "Sarı Zarflar", 27 Mart'ta Türkiye'de sinemaseverlerle buluşacak

        Giriş: 01.03.2026 - 12:56
        'Altın Ayı' ödüllü "Sarı Zarflar" 27 Mart'ta vizyonda

        İlker Çatak’ın 76. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı Ödülü alarak tarihi bir başarıya imza atan yeni filmi “Sarı Zarflar”, 27 Mart’ta Türkiye’de sinemaseverlerle buluşuyor. Özgü Namal ve Tansu Biçer’in performanslarıyla dünya basınında yankı uyandıran ve yılın en çok beklenen yapımları arasında yer alan film, bir ailenin idealleri ile hayatta kalma arzusu arasındaki etik ve politik yol ayrımlarını merkezine alıyor. if... Productions, Haut et Court ve Liman Film ortaklığında çekilen “Sarı Zarflar”, 5 Mart’ta Almanya’da, 1 Nisan’da da Fransa’da gösterime giriyor.

        İlker Çatak
        İlker Çatak

        Oscar adayı yönetmen İlker Çatak’ın Altın Ayı ödülü kazanan filmi “Sarı Zarflar” (Yellow Letters), Bir Film dağıtımıyla 27 Mart’ta Türkiye’de gösterime giriyor. Senaryosunu İlker Çatak, Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstepen’in birlikte kaleme aldığı film, bir ailenin idealleri ile hayatta kalma arzusu arasındaki etik ve politik yol ayrımlarını merkezine alıyor.

        Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı “Sarı Zarflar”da, Leyla Smyrna Cabas, İpek Bilgin, Aydın Işık, Aziz Çapkurt, Yusuf Akgün, Uygar Tamer, Jale Arıkan, Seda Türkmen, Emre Bakar, Elit İşcan, Sultan Ulutaş Alopé, Emine Meyrem ve İpek Seyalıoğlu rol alıyor. Filmin cast direktörlüğünü ise Ceren Sena Akdeniz üstleniyor.

        Dünya prömiyerini yaptığı 76. Berlin Film Festivali’nde en iyi film dalında Altın Ayı Ödülü’nü kazanan Sarı Zarflar, bu başarıyla festival tarihinde unutulmaz bir yer edindi. Türkiye, 1964’teki “Susuz Yaz” (Metin Erksan) ve 2010’daki “Bal” (Semih Kaplanoğlu) filmlerinin ardından, 16 yıl sonra yeniden en büyük ödül olan Altın Ayı ile buluştu. Almanya için de benzer bir tarihi öneme sahip olan bu başarı, 2004 yılında Fatih Akın’ın “Duvara Karşı” ile kazandığı başarıdan 22 yıl sonra gelen en büyük ödül olma niteliğini taşıyor.

        Filmin oyuncu kadrosu, uluslararası eleştirmenlerden tam not aldı. Sight and Sound, Özgü Namal’ın performansını bu yılki Berlin Film Festivali’nin en iyilerinden biri olarak göstererek; "Derya karakterinde, her türlü tiranlığı aşan bir gücün ve içsel bir alevin doğuşuna tanıklık ediyoruz" yorumunda bulundu. The Film Verdict, Namal’ın “ateşli ve yetenekli” Derya karakteri ile Tansu Biçer’in içe dönük Aziz rolündeki "teknik ustalığını" (bravura) ön plana çıkarırken; View of the Arts Namal ve Biçer ikilisinin ekran başında yarattığı sinerjinin "tek başına bile filmi izlemek için yeterli bir sebep olduğunu belirtti.

        Almanya, Fransa ve Türkiye ortak yapımı olan filmin yapımcılığını Ingo Fliess (if... Productions); ortak yapımcılığını Carole Scotta, Caroline Benjo, Eliott Khayat (Haut et Court), Nadir Öperli ve Enis Köstepen (Liman Film) üstlendi.

        “Sarı Zarflar” ayrıca, 5 Mart'ta Alamode Film’in dağıtımıyla Almanya'da, 1 Nisan'da da Haut et Court’un dağıtımıyla Fransa'da sinemalarda gösterime giriyor.

        #berlin film festivali
        #Altın Ayı
        #Sarı Zarflar
        #özgü namal
        #Tansu Biçer
