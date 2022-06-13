Güncel altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki hareketlere paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla tammaladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla dünkü kapanışın hemen hemen altında işlem görüyor. İşte, 13 Haziran Pazartesi 2022 güncel altın fiyatları: gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları!

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