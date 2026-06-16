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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 16 HAZİRAN CANLI || Son dakika: Yükseliş sürüyor! Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? ABD İran barışı altın fiyatlarını hareketlendirdi

        Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? ABD ve İran arasında varılan barış mutabakatı sonrası petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri düşürme ihtimalinin kuvvetlenmesiyle altın fiyatları yeniden yukarı yönlü seyre geçti. Gram altın yeni güne 6 bin 430 lira çeyrek altın ise 10 bin 520 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 16 Haziran Salı günü canlı altın fiyatları tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 08:02 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Yeni haftanın ilk iş günüyle birlikte bu sorunun cevabı ve özellikle de "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusunun cevabı en çok sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle İran ve ABD barışı sonrası piayasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte gram ve çeyrek altın fiyatları güne yükselişle başladı. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel altın fiyatları....

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

        Altın fiyatlarının ABD ve İran arasındaki uzalaşı sonrası Hürmüz Boğazı'nın açılacak oluşu ve bununla birlikte petrol fiyatlarındaki düşüş beklentisiyle birlikte yukarı yönlü seyir izlemesi bekleniyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentisi de altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentiyi detekliyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.476,3220

        6.477,2740

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        4.347,97

        4.348,79

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.362,9900

        10.591,2400

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        41.451,9700

        42.235,4100

        7
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