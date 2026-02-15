Altın fiyatları 16 Şubat 2026 Pazartesi alış-satış tablosu araştırılıyor. Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD’de beklentilerin altında gelen enflasyon verileri sonrası ons altın yeniden 5 bin dolar sınırını aşarken, gram altın iç piyasada 7 bin lira seviyesinin üzerine çıktı. Haftanın son gününde ons altın 5 bin 44 dolara ulaştı. Gram altın, ons altındaki ralliye paralel olarak 7 bin 75 lira seviyesine yükseldi. İşte 16 Şubat 2026 altın fiyatları…