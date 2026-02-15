Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 16 ŞUBAT 2026: Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! İşte 16 Şubat 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 16 Şubat 2026 Pazartesi günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Hafta başında ABD istihdam verilerinin güçlü gelmesi ve dolar endeksinin yatay seyriyle baskılanan ons altın, haftanın son işlem gününe 4 bin 889 dolar seviyesinden başlamıştı. Günün ilk yarısında 4 bin 975 dolar seviyelerinde dengelenen altın fiyatları, ABD'den gelen kritik veri sonrası yönünü yukarı çevirdi. Ons altın, yaklaşık yüzde 2'ye yakın değer kazanarak 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. İşte 16 Şubat 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 15.02.2026 - 23:57 Güncelleme: 15.02.2026 - 23:57
        1

        Altın fiyatları 16 Şubat 2026 Pazartesi alış-satış tablosu araştırılıyor. Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD’de beklentilerin altında gelen enflasyon verileri sonrası ons altın yeniden 5 bin dolar sınırını aşarken, gram altın iç piyasada 7 bin lira seviyesinin üzerine çıktı. Haftanın son gününde ons altın 5 bin 44 dolara ulaştı. Gram altın, ons altındaki ralliye paralel olarak 7 bin 75 lira seviyesine yükseldi. İşte 16 Şubat 2026 altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.075,01

        Satış: 7.075,98

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.039,33

        Satış: 5.044,76

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.320,01

        Satış: 11.569,22

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.280,04

        Satış: 46.135,37

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.685,00

        Satış: 48.044,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.569,27

        Satış: 23.138,44

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.280,04

        Satış: 46.135,37

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.479,71

        Satış: 49.737,08

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.018,23

        Satış: 5.291,38

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.673,87

        Satış: 6.982,78

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 118.845,00

        Satış: 120.203,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
