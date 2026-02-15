Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! İşte 16 Şubat 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 16 Şubat 2026 Pazartesi günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Hafta başında ABD istihdam verilerinin güçlü gelmesi ve dolar endeksinin yatay seyriyle baskılanan ons altın, haftanın son işlem gününe 4 bin 889 dolar seviyesinden başlamıştı. Günün ilk yarısında 4 bin 975 dolar seviyelerinde dengelenen altın fiyatları, ABD'den gelen kritik veri sonrası yönünü yukarı çevirdi. Ons altın, yaklaşık yüzde 2'ye yakın değer kazanarak 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. İşte 16 Şubat 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 16 Şubat 2026 Pazartesi alış-satış tablosu araştırılıyor. Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD’de beklentilerin altında gelen enflasyon verileri sonrası ons altın yeniden 5 bin dolar sınırını aşarken, gram altın iç piyasada 7 bin lira seviyesinin üzerine çıktı. Haftanın son gününde ons altın 5 bin 44 dolara ulaştı. Gram altın, ons altındaki ralliye paralel olarak 7 bin 75 lira seviyesine yükseldi. İşte 16 Şubat 2026 altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.075,01
Satış: 7.075,98
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.039,33
Satış: 5.044,76
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.320,01
Satış: 11.569,22
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.280,04
Satış: 46.135,37
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.685,00
Satış: 48.044,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.569,27
Satış: 23.138,44
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 45.280,04
Satış: 46.135,37
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.479,71
Satış: 49.737,08
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.018,23
Satış: 5.291,38
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.673,87
Satış: 6.982,78
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 118.845,00
Satış: 120.203,00