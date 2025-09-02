Altın dört ayın zirvesinde! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın piyasasında yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimi yapacağına dair artan beklentiler, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik riskler altındaki ralliye güç katıyor. Ons altın 3 bin 496 dolara çıkarak dört ayın zirvesini görürken, gram altın da 4 bin 622 TL seviyesinde. İşte 2 Eylül 2025 altın fiyatları son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.622,4020
Satış: 4.622,8920
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.495,63
Satış: 3.496,50
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.395,8400
Satış: 7.558,4300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 29.583,3700
Satış: 30.141,2600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 29.906,00
Satış: 30.119,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.749,48
Satış: 15.120,93
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 29.591,44
Satış: 30.149,39
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 30.209,63
Satış: 30.963,46
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.516,50
Satış: 3.505,27
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.184,82
Satış: 4.407,32
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 74.489,00
Satış: 75.182,00