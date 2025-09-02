Habertürk
Habertürk
        Altın dört ayın zirvesinde! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın piyasasında yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimi yapacağına dair artan beklentiler, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik riskler altındaki ralliye güç katıyor. Ons altın 3 bin 496 dolara çıkarak dört ayın zirvesini görürken, gram altın da 4 bin 622 TL seviyesinde. İşte 2 Eylül 2025 altın fiyatları son durum...

        Giriş: 02.09.2025 - 07:46 Güncelleme: 02.09.2025 - 07:46
        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileri, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik riskler altın fiyatlarındaki yükseliş destekliyor. Altının ons fiyatı 3 bin 496 dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte, 2 Eylül 2025 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.622,4020

        Satış: 4.622,8920

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.495,63

        Satış: 3.496,50

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.395,8400

        Satış: 7.558,4300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 29.583,3700

        Satış: 30.141,2600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 29.906,00

        Satış: 30.119,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.749,48

        Satış: 15.120,93

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 29.591,44

        Satış: 30.149,39

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 30.209,63

        Satış: 30.963,46

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.516,50

        Satış: 3.505,27

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.184,82

        Satış: 4.407,32

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 74.489,00

        Satış: 75.182,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
