Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileri, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik riskler altın fiyatlarındaki yükseliş destekliyor. Altının ons fiyatı 3 bin 496 dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte, 2 Eylül 2025 güncel altın fiyatları...