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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 26 OCAK 2025 ALIŞ-SATIŞ TABLOSU: Bugün Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum 26 Ocak 2025: Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 26 Ocak 2025 alış-satış tablosu, bugün düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar tarafından araştırılıyor. Haftayı rekor yükselişle kapatan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Alınan verilere göre, gram altın 3 bin 178 lira, çeyrek altın ise 5 bin 197 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 26 Ocak 2025 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 07:44 Güncelleme: 26.01.2025 - 07:44
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        1

        Altın fiyatları 26 Ocak Pazar günü verileri gün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, haftayı rekor yükselişle kapattı. Güncel verilere göre; gram altın 3 bin 178 liradan, çeyrek altın 5 bin 197 liradan, ons altın 2 bin 771 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 26 Ocak 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        26 Ocak 2025 Pazar günü gram altın 3 bin 178 liradan, çeyrek altın 5 bin 197 liradan, ons altın 2 bin 771 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.178,46

        Satış: 3.178,91

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.769,27

        Satış: 2.771,90

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.085,54

        Satış: 5.197,52

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.342,16

        Satış: 20.726,49

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.639,00

        Satış: 20.781,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.139,29

        Satış: 10.395,04

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.342,16

        Satış: 20.726,49

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.985,76

        Satış: 21.512,65

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.718,12

        Satış: 2.571,98

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.887,45

        Satış: 3.043,28

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 51.280,00

        Alış: 51.850,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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