Altın fiyatları 26 Ocak Pazar günü verileri gün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, haftayı rekor yükselişle kapattı. Güncel verilere göre; gram altın 3 bin 178 liradan, çeyrek altın 5 bin 197 liradan, ons altın 2 bin 771 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 26 Ocak 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…