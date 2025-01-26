Altın fiyatlarında son durum 26 Ocak 2025: Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 26 Ocak 2025 alış-satış tablosu, bugün düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar tarafından araştırılıyor. Haftayı rekor yükselişle kapatan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Alınan verilere göre, gram altın 3 bin 178 lira, çeyrek altın ise 5 bin 197 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 26 Ocak 2025 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları...
Altın fiyatları 26 Ocak Pazar günü verileri gün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, haftayı rekor yükselişle kapattı. Güncel verilere göre; gram altın 3 bin 178 liradan, çeyrek altın 5 bin 197 liradan, ons altın 2 bin 771 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 26 Ocak 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
26 Ocak 2025 Pazar günü gram altın 3 bin 178 liradan, çeyrek altın 5 bin 197 liradan, ons altın 2 bin 771 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.178,46
Satış: 3.178,91
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.769,27
Satış: 2.771,90
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.085,54
Satış: 5.197,52
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 20.342,16
Satış: 20.726,49
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.639,00
Satış: 20.781,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.139,29
Satış: 10.395,04
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 20.342,16
Satış: 20.726,49
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.985,76
Satış: 21.512,65
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.718,12
Satış: 2.571,98
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.887,45
Satış: 3.043,28
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 51.280,00
Alış: 51.850,00