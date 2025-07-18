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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu 18 Temmuz 2025: Bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın kuru!

        Altın fiyatları yükselişe geçti! 18 Temmuz 2025 bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı ve anlık altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Değerli metal haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareket ediyor. Alınan son verilere göre, saat 17.10 itibarıyla gram altın 4.356 TL'den alıcı buluyor. Peki bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 18 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 07:59 Güncelleme: 18.07.2025 - 19:43
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        1

        Canlı altın fiyatları 18 Temmuz Cuma günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Jeopolitik gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarında yönü belirlemeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde altında yeniden yukarı yönlü hareketlilik gözlemleniyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ata, tam ve yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.356,8900

        Satış: 4.356,9978

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.338,25

        Satış: 3.339,69

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.972,4400

        Satış: 7.125,6800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.907,3300

        Satış: 28.433,8100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.240,00

        Satış: 28.389,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.910,24

        Satış: 14.260,11

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.907,69

        Satış: 28.433,00

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.691,04

        Satış: 29.414,87

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.372,52

        Satış: 3.331,99

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.950,91

        Satış: 4.154,13

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.326,00

        Satış: 70.850,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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