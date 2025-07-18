Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 18 Temmuz Cuma günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Jeopolitik gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarında yönü belirlemeye devam ediyor. Güçlü ABD perakende satış verileri doları yükseltti. Bu durum risk iştahını artırırken güvenli liman altına olan talep ise düştü. Bugün saat 10.20 itibarıyla gram altın 4.339 TL’den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ata, tam ve yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Temmuz 2025 altın fiyatları son durum…