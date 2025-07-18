Altın fiyatlarında dalgalı seyir! 18 Temmuz bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı ve anlık altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Güçlü ABD perakende satış verileri doları yükseltirken risk iştahını da artırdı. Bu durum güvenli limanlara olan talebi zayıflattı. Altın, Cuma günü Asya seansında çok az hareket gösterdi. Alınan son verilere göre, saat 10.20 itibarıyla ons altın 3.339 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 7.096 TL'den alıcı buluyor. Peki bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 18 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 18 Temmuz Cuma günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Jeopolitik gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarında yönü belirlemeye devam ediyor. Güçlü ABD perakende satış verileri doları yükseltti. Bu durum risk iştahını artırırken güvenli liman altına olan talep ise düştü. Bugün saat 10.20 itibarıyla gram altın 4.339 TL’den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ata, tam ve yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Temmuz 2025 altın fiyatları son durum…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.338,9000
Satış: 4.339,4060
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.338,25
Satış: 3.339,69
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.943,5700
Satış: 7.096,3100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.774,4600
Satış: 28.298,5300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.113,00
Satış: 28.307,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.837,06
Satış: 14.185,60
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.759,38
Satış: 28.283,08
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.458,31
Satış: 29.176,37
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.361,74
Satış: 3.323,97
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.933,05
Satış: 4.142,09
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.011,00
Satış: 70.647,00