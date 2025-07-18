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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu 18 Temmuz 2025: Bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın kuru!

        Altın fiyatlarında dalgalı seyir! 18 Temmuz bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı ve anlık altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Güçlü ABD perakende satış verileri doları yükseltirken risk iştahını da artırdı. Bu durum güvenli limanlara olan talebi zayıflattı. Altın, Cuma günü Asya seansında çok az hareket gösterdi. Alınan son verilere göre, saat 10.20 itibarıyla ons altın 3.339 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 7.096 TL'den alıcı buluyor. Peki bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 18 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 07:59 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:24
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        1

        Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 18 Temmuz Cuma günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Jeopolitik gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarında yönü belirlemeye devam ediyor. Güçlü ABD perakende satış verileri doları yükseltti. Bu durum risk iştahını artırırken güvenli liman altına olan talep ise düştü. Bugün saat 10.20 itibarıyla gram altın 4.339 TL’den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ata, tam ve yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Temmuz 2025 altın fiyatları son durum…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.338,9000

        Satış: 4.339,4060

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.338,25

        Satış: 3.339,69

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.943,5700

        Satış: 7.096,3100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.774,4600

        Satış: 28.298,5300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.113,00

        Satış: 28.307,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.837,06

        Satış: 14.185,60

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.759,38

        Satış: 28.283,08

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.458,31

        Satış: 29.176,37

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.361,74

        Satış: 3.323,97

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.933,05

        Satış: 4.142,09

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.011,00

        Satış: 70.647,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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