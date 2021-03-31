Altın fiyatları hafta başından beri seyreden yukarı yönlü seyrin ardından geçtiğimiz akşam dolar TL kurunda yaşanan aşağı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte deyim yerindeyse çakıldı. Yaşanan hareketlilik sonrası başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...