Altın fiyatlarında ibre ters yönlü! İşte 26 Ağustos 2025 Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 26 Ağustos 2025 Salı günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, haftanın ilk iş gününde aşağı yönlü hareket ediyor. Sarı metal, ABD dolarının toparlanmaya çalışmasıyla, önceki seansta yüzde 1'den fazla değer kazandıktan sonra ons başına yaklaşık 3360 dolara kadar geriledi. Gram altın ise saat 15.25 itibarıyla 4 bin 441 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 26 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Dolardaki yükseliş hareketi altına negatif yansıdı. Değerli metal, önceki seansta yüzde 1'den fazla değer kazandıktan sonra ons başına yaklaşık 3360 dolara kadar geriledi. Ons altındaki düşüş, yurt içi piyasalardaki gram, çeyrek, ve cumhuriyet altınına da negatif olarak yansıdı. Peki, yeni haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 26 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.441,2050
Satış: 4.441,7060
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.370,98
Satış: 3.371,55
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.105,9300
Satış: 7.262,1900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.423,7100
Satış: 28.959,9200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.852,00
Satış: 29.013,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.168,64
Satış: 14.525,56
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.426,11
Satış: 28.962,28
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.335,09
Satış: 30.074,83
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.425,70
Satış: 3.394,77
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.037,26
Satış: 4.245,82
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.864,00
Satış: 72.420,00