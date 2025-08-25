Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 26 AĞUSTOS: Altında ibre ters yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre ters yönlü! İşte 26 Ağustos 2025 Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 26 Ağustos 2025 Salı günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, haftanın ilk iş gününde aşağı yönlü hareket ediyor. Sarı metal, ABD dolarının toparlanmaya çalışmasıyla, önceki seansta yüzde 1'den fazla değer kazandıktan sonra ons başına yaklaşık 3360 dolara kadar geriledi. Gram altın ise saat 15.25 itibarıyla 4 bin 441 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 26 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 25.08.2025 - 07:39 Güncelleme: 26.08.2025 - 00:07
        Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Dolardaki yükseliş hareketi altına negatif yansıdı. Değerli metal, önceki seansta yüzde 1'den fazla değer kazandıktan sonra ons başına yaklaşık 3360 dolara kadar geriledi. Ons altındaki düşüş, yurt içi piyasalardaki gram, çeyrek, ve cumhuriyet altınına da negatif olarak yansıdı. Peki, yeni haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 26 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları!

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.441,2050

        Satış: 4.441,7060

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.370,98

        Satış: 3.371,55

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.105,9300

        Satış: 7.262,1900

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.423,7100

        Satış: 28.959,9200

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.852,00

        Satış: 29.013,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.168,64

        Satış: 14.525,56

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.426,11

        Satış: 28.962,28

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.335,09

        Satış: 30.074,83

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.425,70

        Satış: 3.394,77

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.037,26

        Satış: 4.245,82

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.864,00

        Satış: 72.420,00

