        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 31 ARALIK 2025: Altın toparlanma eğiliminde! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın toparlanma eğiliminde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 31 Aralık 2025 Çarşamba gününe yükselişle başladı. Değerli metal, önceki seansta yıl sonu kâr realizasyonlarının tetiklediği ve genel bir geri çekilmeye yol açan satışların ardından, bugün yükselerek son iki haftanın en düşük seviyesinden toparlandı. Spot altın yüzde 0,7 artışla ons başına 4.363,79 dolara yükseldi. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 31 Aralık 2025 Çarşamba canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 00:12 Güncelleme: 31.12.2025 - 00:12
        1

        Altın fiyatları 31 Aralık 2025 Çarşamba gününe ufak çaptaki değer artışıyla başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 31 Aralık 2025 altın fiyatları güncel alış - satış rakamları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.046,4970

        Satış: 6.047,2560

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.400,92

        Satış: 4.401,88

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.674,4700

        Satış: 9.887,3600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.708,8900

        Satış: 39.439,7200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 39.720,00

        Satış: 40.472,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.296,96

        Satış: 19.783,38

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.714,90

        Satış: 39.445,75

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.024,95

        Satış: 42.068,26

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.410,30

        Satış: 4.545,47

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.636,64

        Satış: 5.891,97

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 99.152,00

        Satış: 100.876,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
