Altın toparlanma eğiliminde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 31 Aralık 2025 Çarşamba gününe yükselişle başladı. Değerli metal, önceki seansta yıl sonu kâr realizasyonlarının tetiklediği ve genel bir geri çekilmeye yol açan satışların ardından, bugün yükselerek son iki haftanın en düşük seviyesinden toparlandı. Spot altın yüzde 0,7 artışla ons başına 4.363,79 dolara yükseldi. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 31 Aralık 2025 Çarşamba canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 31 Aralık 2025 Çarşamba gününe ufak çaptaki değer artışıyla başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 31 Aralık 2025 altın fiyatları güncel alış - satış rakamları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.046,4970
Satış: 6.047,2560
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.400,92
Satış: 4.401,88
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.674,4700
Satış: 9.887,3600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.708,8900
Satış: 39.439,7200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 39.720,00
Satış: 40.472,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.296,96
Satış: 19.783,38
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.714,90
Satış: 39.445,75
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.024,95
Satış: 42.068,26
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.410,30
Satış: 4.545,47
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.636,64
Satış: 5.891,97
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 99.152,00
Satış: 100.876,00