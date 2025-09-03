Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 4 EYLÜL: Rekor tazeledi! Bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Güncel altın fiyatları 4 Eylül 2025 Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Kıymetli metallerde faiz indirimi beklentilerinin yarattığı yükseliş devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler, ons altının yeni bir rekor kırmasını sağladı. Altının onsu 3 bin 540 doları aşarak rekor tazelerken, bir diğer rekor da yurt içinde gram altından geldi. Ons altından aldığı destekle gram altın 4 bin 690 lirayı aştı. Peki bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 4 Eylül 2025 Perşembe canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Giriş: 03.09.2025 - 07:52 Güncelleme: 04.09.2025 - 00:47
        1

        Altın fiyatları, Fed’in faiz indirimine gideceğine yönelik güçlenen beklentiler nedeniyle rekor kırdı. Fed’in bağımsızlığına yönelik son günlerde artan kaygılar ve doların zayıflaması da altının yükselmesinde etkili oldu. Yatırımcıların güvenli limana yönelmesiyle altın fiyatları son yılların en güçlü seviyelerine ulaştı. Dolar endeksinin zayıflamasıyla altının ons fiyatı 3 bin 540 doları aşarak rekor kırdı. Gram altın da ons altındaki yükselişten aldığı destekle 4 bin 690 lirayı aşarak rekor tazeledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, merak edenler için 4 Eylül 2025 altın fiyatları güncel alış - satış rakamları.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.708,89

        Satış: 4.709,41

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.547,11

        Satış: 3.547,83

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.533,9300

        Satış: 7.699,5800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 30.128,7700

        Satış: 30.696,9600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 30.647,00

        Satış: 30.818,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.021,35

        Satış: 15.399,75

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 30.136,88

        Satış: 30.705,32

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 31.137,74

        Satış: 31.914,34

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.580,31

        Satış: 3.575,07

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.288,50

        Satış: 4.509,34

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 76.333,00

        Satış: 76.927,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
