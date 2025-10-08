Habertürk
Habertürk
        ALTIN FİYATLARI CANLI 8 EKİM: Altın rekora doymuyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı ve gram altın ne kadar?

        Altın rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 8 Ekim 2025 Salı 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Haftaya rekorla başlayan altın fiyatları 8 Ekim 2025 Çarşamba gününü de rekorla açtı. Altının ons fiyatı, bugün erken saatlerde 3.977 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altındaki bu tarihi yükselişle birlikte gram altın da 5 bin 300 liranın üzerine çıktı. Öte yandan Goldman Sachs, 2026 Aralık için altın fiyatı tahminini ons başına 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 01:08 Güncelleme: 08.10.2025 - 01:08
        Altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftada altın rekorlara doymuyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın yeni bir rekor kırdı. Altının ons fiyatı, bugün erken saatlerde 3.977 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yurt içinde ons altın ve dolar kuruna göre hesaplanan gram altın ise dün 5 bin 300 TL'yi aşarak rekor kırdı. Peki güncel verilere bugün göre 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ekim 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu!

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.323,9530

        Satış: 5.324,5830

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.962,83

        Satış: 3.963,57

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.518,0900

        Satış: 8.705,5400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.075,4400

        Satış: 34.718,3800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 35.856,00

        Satış: 36.080,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 16.975,84

        Satış: 17.403,76

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.058,11

        Satış: 34.701,07

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 36.463,56

        Satış: 37.370,66

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.029,15

        Satış: 4.097,68

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.017,87

        Satış: 5.238,15

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 89.310,00

        Satış: 89.992,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
