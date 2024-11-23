Altın fiyatları canlı alış satış tablosu: 24 Kasım bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu, kaç TL?
Canlı altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketlilik günün en çok takip edilenleri arasında yer alıyor. Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatı hem alıcısını hem satıcısını yakından ilgilendiriyor. En son gram altın 22 Kasım Cuma günü 2 bin 998 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 744 lira iken, 4 bin 797 lira olarak güncellendi. Peki bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Kasım 2024 altın fiyatları canlı son durum
Altın fiyatları canlı son durum anlık değişiyor. Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı ise yükseliş eğiliminde. Kasım ayının ilk gününe göre gram altın -30,09 TL düşerek yüzde -1,00 değer kaybetmişti. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 24 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE Mİ DÜŞÜŞTE Mİ?
Gram altın 22 Kasım cuma günü 2 bin 998 lira olurken cumartesi günü 3.004, 96 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 797 lirayken 4,807,94 liradan işlem gördü. Düne göre altın yükselişe geçti.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3,004,96
Satış: 3,005,46
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.807,94
Satış: 4.913,93
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.715,18
Satış: 2.717,20
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.231,76
Satış: 19.595,61
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.455,00
Satış: 20.776,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.585,83
Satış: 9.827,86
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.652,65
Satış: 21.171,18
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.861,71
Satış: 3.025.43
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.702,28
Satış: 2.559,77