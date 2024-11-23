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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış ve satış tablosu: Altın yükselişte! 24 Kasım 2024 Cumartesi bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu, kaç lira?

        Altın fiyatları canlı alış satış tablosu: 24 Kasım bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketlilik günün en çok takip edilenleri arasında yer alıyor. Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatı hem alıcısını hem satıcısını yakından ilgilendiriyor. En son gram altın 22 Kasım Cuma günü 2 bin 998 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 744 lira iken, 4 bin 797 lira olarak güncellendi. Peki bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Kasım 2024 altın fiyatları canlı son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 07:34 Güncelleme: 23.11.2024 - 23:47
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        1

        Altın fiyatları canlı son durum anlık değişiyor. Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı ise yükseliş eğiliminde. Kasım ayının ilk gününe göre gram altın -30,09 TL düşerek yüzde -1,00 değer kaybetmişti. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 24 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE Mİ DÜŞÜŞTE Mİ?

        Gram altın 22 Kasım cuma günü 2 bin 998 lira olurken cumartesi günü 3.004, 96 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 797 lirayken 4,807,94 liradan işlem gördü. Düne göre altın yükselişe geçti.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3,004,96

        Satış: 3,005,46

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.807,94

        Satış: 4.913,93

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.715,18

        Satış: 2.717,20

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.231,76

        Satış: 19.595,61

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.455,00

        Satış: 20.776,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.585,83

        Satış: 9.827,86

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.652,65

        Satış: 21.171,18

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.861,71

        Satış: 3.025.43

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.702,28

        Satış: 2.559,77

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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