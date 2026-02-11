Altın fiyatları iki günlük yükselişin ardından düşüşe geçti. Sarı metal, kar realizasyonu, doların toparlanması ve yatırımcıların bu hafta açıklanacak kritik ABD istihdam ve enflasyon verilerine odaklanması gibi nedenlere bağlı olarak geriledi. Haftanın ikinci işlem gününde altının ons fiyatı 5.023 dolar, gram altın 7 bin 89 lira seviyesinde seyrediyor. İşte, 11 Şubat 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu…