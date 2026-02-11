Altın düşüşte! İşte 11 Şubat Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu
Altın fiyatları 10 Şubat 2026 Salı gününe düşüşle başladı. Kar realizasyonu, doların toparlanması ve yatırımcıların faiz patikasını değerlendirmek için bu hafta açıklanacak kritik ABD istihdam ve enflasyon verilerini beklemesi fiyatlar üzerinde etkili oldu. Altının ons fiyatı, haftanın ikinci işlem gününde 5.023 dolara geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Şubat 2026 Çarşamba altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları iki günlük yükselişin ardından düşüşe geçti. Sarı metal, kar realizasyonu, doların toparlanması ve yatırımcıların bu hafta açıklanacak kritik ABD istihdam ve enflasyon verilerine odaklanması gibi nedenlere bağlı olarak geriledi. Haftanın ikinci işlem gününde altının ons fiyatı 5.023 dolar, gram altın 7 bin 89 lira seviyesinde seyrediyor. İşte, 11 Şubat 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.089,0370
Satış: 7.089,9210
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.020,74
Satış: 5.023,30
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.342,4600
Satış: 11.592,0200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.367,6800
Satış: 46.223,6300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.455,00
Satış: 47.874,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.618,70
Satış: 23.188,97
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 45.379,21
Satış: 46.236,11
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.265,93
Satış: 49.607,02
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.998,44
Satış: 5.274,37
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.641,72
Satış: 6.957,93
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 118.292,00
Satış: 119.796,00