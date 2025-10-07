Habertürk
        ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 7 EKİM 2025: Altında yeni rekor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 7 Ekim Salı 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Haftaya rekorla başlayan altın fiyatları 7 Ekim 2025 Salı gününü de rekorla açtı. Altının ons fiyatı, bugün erken saatlerde 3.977 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altındaki bu tarihi yükselişle birlikte gram altın da 5 bin 300 liranın üzerine çıktı. Öte yandan Goldman Sachs, 2026 Aralık için altın fiyatı tahminini ons başına 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç lira? İşte 7 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Giriş: 07.10.2025 - 08:04 Güncelleme: 07.10.2025 - 08:04
        1

        Altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftada altın rekorlara doymuyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın yeni bir rekor kırdı. Altının ons fiyatı, bugün erken saatlerde 3.977 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yurt içinde ons altın ve dolar kuruna göre hesaplanan gram altın ise dün 5 bin 300 TL'yi aşarak rekor kırdı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 7 Ekim 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.330,4320

        Satış: 5.331,0220

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.967,62

        Satış: 3.968,45

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.528,4700

        Satış: 8.715,9500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.114,7600

        Satış: 34.758,2600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 35.684,00

        Satış: 35.954,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 16.996,16

        Satış: 17.424,20

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.098,89

        Satış: 34.741,83

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 36.017,15

        Satış: 36.913,31

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.014,30

        Satış: 4.085,09

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.993,75

        Satış: 5.219,75

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 88.880,00

        Satış: 89.677,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
