Güncel altın fiyatları 10 Temmuz 2025: Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?
Anlık ve canlı altın fiyatları 10 Temmuz Perşembe günü yatırımcılar veya hediye olarak altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları merak ediliyor. Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, altının ons fiyatını doğrudan etkiliyor. Ons altın fiyatlarında yaşanan iniş çıkışlar, iç piyasadaki altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, ons, ata, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte, 10 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın, tarih boyunca güvenli liman olarak görülen en önemli yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları, Dolar/TL kuru ve jeopolitik gelişmeler gibi faktörler, altın fiyatlarının seyrini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Güncel altın fiyatları 10 Temmuz Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Özellikle çeyrek ve gram altında yaşanan anlık fiyat değişimleri yakından takip ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı, ons altın kaç dolar? İşte 10 Temmuz 2025 güncel alış satış tablosu.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.273,8320
Satış: 4.274,2310
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.319,31
Satış: 3.319,94
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.838,1300
Satış: 6.988,3700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.352,5200
Satış: 27.867,9900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.758,00
Satış: 27.981,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.626,48
Satış: 13.969,60
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.338,39
Satış: 27.853,75
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.126,95
Satış: 28.850,43
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.331,47
Satış: 3.291,78
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.884,14
Satış: 4.095,30
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.139,00
Satış: 69.845,00