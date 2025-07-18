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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 18 TEMMUZ 2025: Altın düşüşte! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları düşüyor! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, güçlenen ABD doları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın geleceğine ilişkin azalan piyasa endişesiyle birlikte hafifçe geriledi. Güne 4331 liradan başlayan gram altın fiyatı, bugün saat 17.24 itibarıyla 4.303,8270 liradan alıcı buluyor. Peki bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 18 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 00:16 Güncelleme: 18.07.2025 - 00:16
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        1

        Canlı altın fiyatları 18 Temmuz Cuma günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Sarı metalin değeri, jeopolitik gelişmeler, küresel ekonomi ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Altın fiyatları dolar endeksindeki artış sonrası geriledi. Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell hakkındaki açıklamaları da altındaki aşağı yönlü seyirde etkili oldu. Alım ve satım yapacak olan kişiler ise bu noktada "Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 18 Temmuz Cuma 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.303,3090

        Satış: 4.304,3320

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        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.329,40

        Satış: 3.330,05

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.886,7000

        Satış: 7.037,0100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.577,8800

        Satış: 28.098,1700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.009,00

        Satış: 28.140,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.747,69

        Satış: 14.094,07

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.581,11

        Satış: 28.101,55

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.469,22

        Satış: 29.187,54

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.353,04

        Satış: 3.307,72

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.919,46

        Satış: 4.118,88

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.763,00

        Satış: 70.243,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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