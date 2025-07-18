Canlı altın fiyatları 18 Temmuz Cuma günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Sarı metalin değeri, jeopolitik gelişmeler, küresel ekonomi ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Altın fiyatları dolar endeksindeki artış sonrası geriledi. Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell hakkındaki açıklamaları da altındaki aşağı yönlü seyirde etkili oldu. Alım ve satım yapacak olan kişiler ise bu noktada "Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 18 Temmuz Cuma 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...