Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatlarındaki iniş ve çıkışlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dün tüm zamanların rekorunu kıran altın fiyatları; ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir ''anlaşma çerçevesi'' oluşturduklarını ve Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini durdurduğunu açıklaması sonrası geri çekildi. ''Grönland iyimserliği''nin etkisiyle küresel piyasalarda risk iştahı artarken, hisse senetleri ve kripto varlıklar yükselişe geçti. İşte, 23 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatlarında düşüş gözlemleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusunda NATO ile bir çerçeve mutabakatına varıldığını açıklaması ve 8 Avrupa ülkesi için planlanan ek vergileri geri çekmesi, altın fiyatlarında geri çekilmeye yol açarken küresel piyasalarda risk alma eğilimini güçlendirdi. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 23 Ocak 2026 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.704,8700
Satış: 6.705,7320
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.796,25
Satış: 4.797,21
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.728,1400
Satış: 10.964,0900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.919,0700
Satış: 43.729,8700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 44.417,00
Satış: 44.666,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.387,49
Satış: 21.926,45
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 42.909,08
Satış: 43.718,80
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 45.134,58
Satış: 46.268,87
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.766,60
Satış: 4.954,21
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.215,62
Satış: 6.489,36
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 110.688,00
Satış: 111.738,00