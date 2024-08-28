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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı takip ekranı 28 Ağustos 2024: Bugün Cumhuriyet,ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu?

        Altın fiyatları alış-satış tablosu 28 Ağustos 2024: Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali veren açıklamaları sonrası altın fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Ons altın fiyatı 2 bin 508 TL, gram altın fiyatı ise 2 bin 738 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 28 Ağustos 2024 Altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 07:28 Güncelleme: 28.08.2024 - 19:25
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        1

        Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde de ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasadan gelen anlık verilere göre, Cumhuriyet altını 17 bin 512 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 539 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 28 Ağustos 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 2 bin 756 lira seviyesinde başlarken saat 15.00 itibarıyla 2 bin 738 liraya geriledi. Çeyrek altın ise 4 bin 381 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        2.738,1920

        2.738,6410

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.508,1000

        2.508,4700

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        4.381,0000

        4.477,4300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        17.523,2800

        17.854,7700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        8.738,62

        8.958,77

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        17.531,69

        17.862,54

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        18.447,73

        18.917,62

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        2.539,86

        2.676,22

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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