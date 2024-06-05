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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI: Yükseliyor! 6 Haziran 2024 anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira?

        Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! İşte, 6 Haziran 2024 anlık altın fiyatları

        Altın fiyatları haftaya düşüşle başlamasının ardından yükselişe geçti. Altın fiyatları, ons değeri ve dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmelerinden etkileniyor. 5 Haziran Çarşamba günü saat 07:20 itibarıyla gram altın 2 bin 451 lira seviyesine yükseldi. İşte, 6 Haziran 2024 bugünkü canlı altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın fiyatı anlık takip sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 07:25 Güncelleme: 06.06.2024 - 00:49
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 5 Haziran Çalamba günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 451 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 984 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 007 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.450,78

        Satış: 2.451,06

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.333,23

        Satış: 2.333,53

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.921,24

        Satış: 4.007,48

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.684,97

        Satış: 15.980,90

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.817,98

        Satış: 8.014,96

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.684,97

        Satış: 15.980,90

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.097,45

        Satış: 16.508,88

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.312,34

        Satış: 1.742,50

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.228,06

        Satış: 2.371,73

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