Altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatı artışta! Cuma 13 Temmuz altın fiyatları bugün!

Dün Saat 09.50 itibarıyla gram altının fiyatı yüzde 0,6 değer kaybıyla 193,4 liradan, altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 1.244 dolardan alıcı buluyordu. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.289 liradan satılıyordu. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı...