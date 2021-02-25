Altın fiyatları bugün ne kadar? Özellikle çeyrek ve gram altın fiyatları ile iligli son durum günün ilk saatleriyle birlikte ekonomi güncemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Hemen belirtelim ki başta dolar TL kurundaki aşağı yönlü seyrin de etkisiyle birlikte çeyrek ve gram altın fiyatları güne aşağı yönlü seyirle başladı. İşte 25 Şubat güncel altın fiyatları...