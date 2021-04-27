ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi bir önceki güne göre değer kaybıyla güne başladı.. Saat 07.30'da kaydedilen güncel verilere göre çeyrek altın758 lira alış ve 774 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Öte yancan başta Cumhuriyet altını olmak üzere diğer altın fiyatları da güne yükselişle başladı. İşte diğer altın fiyatlarında son durum: