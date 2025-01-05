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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları düşüşe geçti! Canlı altın fiyatları son durum: 5 Ocak bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Altın fiyatları düşüşe geçti! 5 Ocak bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Altın fiyatlarının güncel olarak alış ve satış rakamları değişiyor. Altında kar etmek isteyenler canlı altın fiyatları üzerinden gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarını kontrol ediyor. En son gram altın 3000 liradan, çeyrek altın ise 4906 liradan işlem gördü. Peki 5 Ocak bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para? İşte canlı altın fiyatlarında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 08:11 Güncelleme: 05.01.2025 - 08:11
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        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Yeni yılın ilk hafta sonunda gram ve çeyrek altın fiyatları düşüşe geçti. Gözde yatırım araçlarından altında dalgalanma ise devam ediyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 5 Ocak Pazar canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın, 5 Ocak 2025 günü 3000 liradan, çeyrek altın ise 4906 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.000,38

        Satış: 3.000,80

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.800,60

        Satış: 4.906,30

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.639,19

        Satış: 2.641,26

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.730,00

        Satış: 19.839,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.202,41

        Satış: 19.565,20

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.571,20

        Satış: 9.812,61

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.202,41

        Satış: 19.565,20

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.048,62

        Satış: 20.552,47

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.760,13

        Satış: 2.905,01

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.639,77

        Satış: 2.477,38

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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