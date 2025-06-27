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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları düşüşte - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüşte

        Altın, İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkesin güvenli liman talebini azaltmasıyla birlikte düşüşe geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 09:19 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:19
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        Altın fiyatları düşüşte
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        Külçe altın, cuma günü yüzde 1’den fazla düşerek yaklaşık 3.291 dolara geriledi ve haftalık bazda yüzde 2’nin üzerinde kayıp yaşadı. Değerli metal, bu hafta genel olarak dar bir işlem aralığında seyretti; ancak Salı günü, Orta Doğu’da ateşkes anlaşmasına uymasıyla birlikte sert bir düşüş yaşadı.

        Bloombergh HT'deki habere göre ateşkes, piyasada yeniden risk iştahının arttığına işaret etti. Bu eğilim, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in Bloomberg TV’de yaptığı açıklamada, ABD ile Çin’in bir ticaret çerçeve anlaşmasını tamamladığını ve Beyaz Saray’ın 10 büyük ticaret ortağıyla anlaşmalara varma yönünde yakın planları olduğunu söylemesiyle Cuma günü de devam etti. Ancak olası anlaşmaların ayrıntıları hâlâ belirsizliğini koruyor.

        Singapur saatiyle 13:07 itibarıyla altın yüzde 1 düşüşle 3.294,47 dolardan işlem gördü. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Gümüş değer kaybetti. Paladyum yeniden yükselerek haftalık bazda yaklaşık yüzde 9 artış kaydetti. Platin ise Perşembe günü son on yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüş yaşadı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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