        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 10 Şubat 2026 canlı altın kuru

        Altın düşüşte! İşte 10 Şubat Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın fiyatları 10 Şubat 2026 Salı gününe düşüşle başladı. Kar realizasyonu, doların toparlanması ve yatırımcıların faiz patikasını değerlendirmek için bu hafta açıklanacak kritik ABD istihdam ve enflasyon verilerini beklemesi fiyatlar üzerinde etkili oldu. Altının ons fiyatı, haftanın ikinci işlem gününde 5.023 dolara geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Şubat 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Giriş: 10.02.2026 - 19:21 Güncelleme: 10.02.2026 - 19:21
        1

        Altın fiyatları iki günlük yükselişin ardından düşüşe geçti. Sarı metal, kar realizasyonu, doların toparlanması ve yatırımcıların bu hafta açıklanacak kritik ABD istihdam ve enflasyon verilerine odaklanması gibi nedenlere bağlı olarak geriledi. Haftanın ikinci işlem gününde altının ons fiyatı 5.023 dolar, gram altın 7 bin 89 lira seviyesinde seyrediyor. İşte, 10 Şubat 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.089,0370

        Satış: 7.089,9210

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.020,74

        Satış: 5.023,30

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.342,4600

        Satış: 11.592,0200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.367,6800

        Satış: 46.223,6300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.455,00

        Satış: 47.874,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.618,70

        Satış: 23.188,97

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.379,21

        Satış: 46.236,11

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.265,93

        Satış: 49.607,02

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.998,44

        Satış: 5.274,37

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.641,72

        Satış: 6.957,93

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 118.292,00

        Satış: 119.796,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
