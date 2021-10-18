ALTIN FİYATLARI 18 Ekim Pazartesi günü yani haftanın ilk iş günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Özellikle çeyrek ve gram altın fiyatları en merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...