Altın fiyatları hafta sonu! Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Eylül 2018

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıları şaşırtmaya devam ediyor. Dolar endeksli hareket eden altın fiyatları Cuma günü kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı yüzde 1,06 azalışla 241,60 liradan tamamladı. Çeyrek altın, Cumhuriyet altın ve diğer altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Eylül hafta sonu altın fiyatlarındaki son durum