ALTIN FİYATLARI 1 Mayıs Pazartesi bugün yani haftanın ilk iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz haftayı bin 245 lira seviyesinde kapatan gram altın ve çeyrek altın 2 bin 35 lira seviyesinde kapatan çeyrek altın yeni haftaya 2 bin 27 lira seviyesinde başladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 1 Mayıs çeyrek ve rgam altın fiyatları...

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