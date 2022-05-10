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Altın fiyatları yükselişe geçti | Altın fiyatları canlı takip ekranı: Güncel çeyrek, yarım, tam, gram altın fiyatı ve ons fiyatları…

Altın fiyatları, dolar TL kurundaki dalgalanmalardan etkilenerek yönünü yukarı çevirdi. Doların altın üzerinde oluşturduğu baskının ardından yatırımcıların gözü güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte, güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 10 Mayıs alış - satış tablosu…

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    Altın fiyatları son dakika 10 Mayıs 2022 | Güncel altın fiyatları canlı takip ekranı: çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı ve ons fiyatları…

    ALTIN FİYATLARI! FED faiz toplantısının ardından 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olmuştu. Jeopolitik riskler ve Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırması nedeniyle piyasalarda risk iştahu azalıyor. Dolar TL kurundaki dalgalanmaların ardından güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
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    Altın fiyatları son dakika 10 Mayıs 2022 | Güncel altın fiyatları canlı takip ekranı: çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı ve ons fiyatları…

    10 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 908 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 899,7 liradan tamamladı.

    Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1 artışla 908,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.489 lira, Cumhuriyet altını da 6.082 liradan satılıyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, günü yüzde 1,6 azalışla 1.853,8 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,4 artışla 1.860,2 dolardan işlem görüyor. İşte, Güncel çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı ve ons fiyatları 10 Mayıs alış - satış tablosu…

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
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    Altın fiyatları son dakika 10 Mayıs 2022 | Güncel altın fiyatları canlı takip ekranı: çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı ve ons fiyatları…

    GRAM ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS 2022

    Gram altın fiyatları 10 Mayıs Salı günü saat 13:05’te kaydedilen güncel verilere göre 927,63 lira alış ve 931,83 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    CANLI GRAM ALTIN SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
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    Altın fiyatları son dakika 10 Mayıs 2022 | Güncel altın fiyatları canlı takip ekranı: çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı ve ons fiyatları…

    ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS 2022

    Çeyrek altın fiyatları 10 Mayıs Salı günü saat 13:05 itibariyle kaydedilen verilere göre 1.458,97 lira alış ve 1491,22 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
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    Altın fiyatları son dakika 10 Mayıs 2022 | Güncel altın fiyatları canlı takip ekranı: çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı ve ons fiyatları…

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    911,86

    912,06

    CANLI SPOT ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
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    Altın fiyatları son dakika 10 Mayıs 2022 | Güncel altın fiyatları canlı takip ekranı: çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı ve ons fiyatları…

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.863,30

    1.863,70

    CANLI ALTIN/ONS FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
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    Altın fiyatları son dakika 10 Mayıs 2022 | Güncel altın fiyatları canlı takip ekranı: çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı ve ons fiyatları…

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    5.835,62

    5.946,34

    CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
  • 08
    Altın fiyatları son dakika 10 Mayıs 2022 | Güncel altın fiyatları canlı takip ekranı: çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı ve ons fiyatları…

    YARIM ALTIN FİYATI

    2.908,69

    2.982,29

    CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYIN 

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