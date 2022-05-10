ALTIN FİYATLARI! FED faiz toplantısının ardından 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olmuştu. Jeopolitik riskler ve Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırması nedeniyle piyasalarda risk iştahu azalıyor. Dolar TL kurundaki dalgalanmaların ardından güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.