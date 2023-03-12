Altın fiyatları hafta sonunda da en çok araştırılan konulardan biri konumunda. Piyasaların kapalı olması sebebiyle altın fiyatları haftanın son iş günündeki rakamlar üzerinden işlem görüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Mart 2023 güncel altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı son durum...

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