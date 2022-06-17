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FED faiz kararı sonrası gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum: 17 Haziran altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları canlı takip ekranı, piyasaların son işlem gününde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altın fiyatları, günü yüzde 1,66 artışla tamamlamasının ardından yeni güne düşüşle başladı. İşte, 17 Haziran Cuma güncel altın fiyatları…

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    Altın fiyatları son dakika 17 Haziran 2022 | Kapalıçarşıda gram altın, çeyrek altın fiyatları son durum: Güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

    Altın fiyatları son durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 75 baz puan artırılmasının ardından piyasaya ilgi duyunlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altın fiyatları günü yüzde 1,66 artışla 1.033,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 17 Haziran Cuma günü saat 12:40 itibariyle bin liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor.

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

    Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından güçlenen resesyon riskinin güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini ve altının ons fiyatının dün yüzde 1,3 değer kazandığını kaydederek, bugün sakin seyreden emtia piyasasında gözlerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildiğini bildirdi.

    Bugün ayrıca, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. İşte, 17 Haziran 2022 güncel altın fiyatları: gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları!
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    Altın fiyatları son dakika 17 Haziran 2022 | Kapalıçarşıda gram altın, çeyrek altın fiyatları son durum: Güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

    GRAM ALTIN FİYATLARI 17 HAZİRAN 2022

    Gram altın fiyatları 17 Haziran Cuma günü saat 12:40’da kaydedilen güncel verilere göre 1.030,65 lira alış ve 1.033,55 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    CANLI GRAM ALTIN SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
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    Altın fiyatları son dakika 17 Haziran 2022 | Kapalıçarşıda gram altın, çeyrek altın fiyatları son durum: Güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

     

    17 HAZİRAN ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

    Çeyrek altın fiyatları 17 Haziran Cuma günü saat 12:40 itibariyle kaydedilen verilere göre 1.648,20 lira alış ve 1.684,53 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

     
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    Altın fiyatları son dakika 17 Haziran 2022 | Kapalıçarşıda gram altın, çeyrek altın fiyatları son durum: Güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    1.030,41

    1.030,61

    CANLI SPOT ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
  • 05
    Altın fiyatları son dakika 17 Haziran 2022 | Kapalıçarşıda gram altın, çeyrek altın fiyatları son durum: Güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.850,01

    1.850,37

    CANLI ALTIN/ONS FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
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    Altın fiyatları son dakika 17 Haziran 2022 | Kapalıçarşıda gram altın, çeyrek altın fiyatları son durum: Güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    6.594,59

    6.719,58

    CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
  • 07
    Altın fiyatları son dakika 17 Haziran 2022 | Kapalıçarşıda gram altın, çeyrek altın fiyatları son durum: Güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

    YARIM ALTIN FİYATI

    3.286,99

    3.370,10

    CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYIN
  • 08
    Altın fiyatları son dakika 17 Haziran 2022 | Kapalıçarşıda gram altın, çeyrek altın fiyatları son durum: Güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    6.594,59

    6.719,58

    CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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