ALTIN FİYATLARI 3 Mart Perşembe yani bugün yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takipe denler "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları 3 Mart Perşembe günü alış - satış tablosu...

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