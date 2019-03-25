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Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Altın uzmanları, bugün Almanya'da Ifo endeksleri, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin takip edileceğini belirterek, altının gram fiyatında 235-243 lira aralığının takip edileceğini dile getirdi. 25 Mart çeyrek altın ve gram altın fiyatları haberimizde.