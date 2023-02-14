Altın fiyatlarına ile ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaşların gözü kulağı Kapalıçarşı'da. Konuya dair haftanın ikinci iş günü olan 14 Şubat Salı günü itibariyle güncel altın fiyatlarına ilişkin tüm bilgileri derledik. İşte, detaylar...

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