"Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" Dolar TL kurundaki hareketlilikle birlikte altın fiyatlarında artış gözlemlenmeye başladı. Gram altın fiyatları haftanın son iş günü itibariyle bin liranın üzerini gördü. peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

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