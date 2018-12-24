Altın fiyatları | Son dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselişte! 24 Aralık güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem günü olan 24 Aralık Pazartesi gününe yükselişle başladı. Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki; "Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları...