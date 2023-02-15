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Altın fiyatları son dakika: 15 Şubat 2023 çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündem oldu. Altının ons fiyatı dün günü 1.856 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,86 gerileyerek 1.840 dolardan işlem görüyor. Yatırımcılar için yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatı canlı rakamları bir araya getirdik. İşte 15 Şubat 2023 Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları alış-satış kuru...

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HABERTURK.COM / AA
  • Altın fiyatları son dakika: Güncel 15 Şubat 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Canlı altın alış-satış fiyatları

    Analistler, ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın yüzde 6,5'ten yüzde 6,4'e gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ve altın fiyatını baskıladığını bildirdi.

    Veri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yetkililerinin açıklamalarında enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için ilave faiz artırımlarını desteklemesi sonrası, piyasalardaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puanlık artırımına gideceği ihtimali yüzde 88 ile değişim göstermedi.

    Analistler, bugünün veri gündeminde, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat endeksinin öne çıktığını vurgulayarak, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının da yakından izleneceğini kaydetti.

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  • Altın fiyatları son dakika: Güncel 15 Şubat 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Canlı altın alış-satış fiyatları

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.131,09

    1.134,69

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    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    1.112,17

    1.112,37

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  • Altın fiyatları son dakika: Güncel 15 Şubat 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Canlı altın alış-satış fiyatları

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.836,33

    1.836,61

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    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.779,58

    1.818,83

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