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Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altın uzmanı İslam Memiş, dolar endeksinin 97 seviyesinin üzerine yükselmesi ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin şahin tonda açıklamalar yapmaya devam etmesinin ons altın fiyatlarındaki düşüşlerde etkili olduğunu kaydetti. Memiş, hafta başından bu yana ons altınının düşüş eğiliminde hareket ettiğini belirterek, teknik açıdan 1.200 doların destek, 1.211 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatları