Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın fiyatları son durum: 16 Mart 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı canlı takip

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Dün yüzde 0,75 artışla günü 1.918 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 1.919 dolardan alıcı buluyor. Yatırımcılar için gram altın, çeyrek altın fiyatını haberimizde derledik. İşte 16 Mart 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı canlı takip ekranı...

ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
  • Altın fiyatları son dakika YÜKSELİŞİ: 16 Mart 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son durum

    ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan bankacılık sektörüne ilişkin endişeler piyasalarda oynaklığı had safhaya çıkarırken, önemli merkez bankalarının atacağı adımlara yönelik beklentilerde de belirsizlik arttı.

    Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın gelecek dönem para politikasına ilişkin açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilerken, bankanın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceği öngörülmeye başladı.

    Bugün ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. İşte 16 Mart 2023 altın fiyatları son durum...
  • Altın fiyatları son dakika YÜKSELİŞİ: 16 Mart 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son durum

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.178,83

    1.179,03

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları son dakika YÜKSELİŞİ: 16 Mart 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son durum

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.917,95

    1.919,52

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları son dakika YÜKSELİŞİ: 16 Mart 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son durum

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.885,97

    1.927,52

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları son dakika YÜKSELİŞİ: 16 Mart 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son durum

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    7.544,49

    7.687,26

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.