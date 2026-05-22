Altın fiyatları son durum: 22 Mayıs 2026 Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin adımları, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor. 22 Mayıs 2026 Cuma gününe dalgalı bir başlangıç yapan altın piyasasında, yatırımcıların güvenli liman talebi dikkat çekiyor. ABD'den gelen dış politika mesajları ve Fed tutanaklarında öne çıkan şahin ifadeler, iç piyasada fiyatların yön bulmasını zorlaştırıyor. Peki, haftanın son işlem gününde altın fiyatları ne seviyede? İşte 22 Mayıs 2026 itibarıyla Kapalıçarşı'da güncel gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.658,8960
Satış: 6.659,6170
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.523,53
Satış: 4.524,43
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.654,3000
Satış: 10.888,7600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.618,9100
Satış: 43.423,4700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.140,00
Satış: 43.508,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.243,38
Satış: 21.778,87
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 42.619,94
Satış: 43.424,53
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.615,48
Satış: 44.713,57
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.626,64
Satış: 4.840,06
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.037,64
Satış: 6.323,26
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.523,00
Satış: 108.891,00